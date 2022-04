Knapp neunzig Minuten dauert der Flug von Miami auf die Hauptinsel Grand Cayman, weitere zwei Stunden der Himmelsritt mit der Linien-Propellermaschine zwei Mal am Tag mit Zwischenlandung auf Little Cayman weiter nach Cayman Brac. Weniger als 1400 Einwohner hat diese Insel – und etwa genauso viele Hängematten. Achtzehn Kilometer lang ist sie, etwa einen breit. Keine einzige Häuseransammlung rechtfertigt, von einer Stadt oder auch nur einem größeren Ort zu sprechen. Ballen sich an einer Stelle zwanzig bunt ge-tünchte Holzhäus-chen, dann ist das bereits viel. Wer einen Urlaub lang nicht auffindbar sein oder schlicht den Weltuntergang verpassen möchte, dürfte hier richtig sein. Die Bankeninsel Grand Cayman ist weit weg, und manchmal scheint es, als hätte man dort längst vergessen, das auch Cayman Brac noch zum selben Archipel zählt. Columbus hatte die Insel 1503 auf seiner letzten Reise entdeckt. Die ersten Siedler ließen sich auf dem bis dato unbewohnten Eiland erst 1658 nieder.

Der Tourismus konzentriert sich heute auf nur drei Hotels, die sich in ers-ter Linie auf -Tauchurlauber eingestellt haben und Yacht-Shuttledienste zu den vorgelagerten Korallenriffs anbieten. In dieser Region erreicht die Karibik ihre größte Tiefe – über 6000 Meter. Der umtriebige Wallace hat sich schnell zum Original auf Cayman Brac entwickelt und ist allgegenwärtig: Schaukelt er nicht gerade in seiner Hängematte, dann engagiert er sich in vielen Funktionen ehrenamtlich für seine neue Heimat, legt Wanderwege im Inselinneren an, kümmert sich um Hege und Pflege des neuen Papageien-Schutzgebiets, befreit Strände und Klippen von angeschwemmtem Unrat, den die Strömung aus Kuba und Jamaica herübergetrieben hat.

Alle Kinder kennen Wallace, denn bei ihm bitten sie um Gnade, wenn sie die von seiner Frau in der Schule verhängten Hausaufgaben nicht rechtzeitig gemacht haben, weil es doch am Strand oder bei der Suche nach Piratenschätzen wieder mal schöner gewesen ist. Wallace hat immer Verständnis dafür und verspricht stets, bei seiner Frau ein gutes Wort einzulegen . . .„Cayman Brac kannst du erst auf den zweiten Blick lieben", sagt Wallace. „Die Insel hat etwas Mys-tisches. Nie gibt sie alle ihre Geheimnisse preis. Immer wieder verblüfft sie. Bei jedem neuen Schritt um jede Biegung des Weges. Um jede Tageszeit. Und in der Nacht." Palmengesäumte Karibikstrände an der Südwestküste, schroffe, abweisende Klippen im Nord-osten. Die Felsküste ist von einem gewaltigen Netz aus Höhlen durchzogen.

In 18 davon ist Wallace zusammen mit Tenson Scott bereits hineingeklettert. Die zwei größten sind sogar problemlos zugänglich: „An den Eingängen kannst du stehen, danach wird es immer enger, die Decke niedriger. Und ehe du bis in den letzten Winkel vorgedrungen bist oder gar ein Geheimnis gelüftet und vielleicht noch mit der Taschenlampe in den nächsten Raum geleuchtet hast, zwingt dich die Höhle wieder zum Umkehren. Vielleicht birgt sie Piratenschätze. Ganz sicher wahrt sie ihr Geheimnis. So wie Cayman Brac seine Geheimnisse wahrt."Abends treffen sich die Einheimischen in der „Tiara"-Beach Bar, stemmen Rum-Cocktails, Import-Bier aus den USA, klönen, tauschen die neuesten Geschichten aus – echte und erfundene. Auf Cayman Brac kennt jeder jeden. Meistens mag man sich oder tut zumindest so. Und oft ist man um ein paar Ecken miteinander verwandt.

Vorm Start der morgendlichen Propellermaschine zurück nach Grand Cayman dreht sich Co-Pilot Leroy McLaughlin kurz um und begrüßt eine freundliche, dicke Passagierin im Blümchenkleid mit breitestem Lächeln und zieht zwei Worte über viele Sekunden: „Hi Mum!" (gesprochen ungefähr „Maa-aaa-aa-m") – seine Mutter. Er strahlt. Sie strahlt. Urlaub, wo die Welt noch in Ordnung ist.

Infos Flug z. B. mit British Airways via London zunächst nach Grand Cayman ab rd. 840 Euro, Weiterflug nach Cayman Brac 2 x täglich mit Island Air rd. 200 Euro. Übernachtung z. B. im „Divi Tiara Beach Resort" (Telefon 001/345/9 48 15 53) oder im „Brac Reef Resort" (Telefon 001/345/9 48 13 23) je nach Saisonzeit ab rd. 135 Euro/Nacht pro Doppelzimmer. Weitere Infos: Cayman Islands Department of Tourism, Johanna-Melber-Weg 12 in 60599 Frankfurt/M., Tel. 0 69/6 03 20 94, Fax 0 69/ -62 92 64, im Internet: www.caymanislands.ky, und www.divecayman.ky.