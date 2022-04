Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Auf heikler Grenze zwischen Gegenstand und Abstraktion 11.12.2009, 20:00 Uhr

Der Gott liebt die Nymphe. Die liebt ihn nicht. Als er sie bedrängt, verwandelt sich die Nymphe in einen Lorbeerbaum. Das ist – im unromantischen Kürzesttelegramm – die Geschichte von Apoll und Daphne. Als Musterbeispiel des tragischen Konflikts von Begehren und Weigerung diente die von Ovid in seinen „Metamorphosen“ erzählte Begebenheit als Vorlage für unzählige Bilder und Skulpturen. Bildwerke zu diesem Thema zeigt nun das Bremer Marcks-Haus – allerdings nicht als bloße Variationenreihe eines mythologischen Themas. Das Bildhauermuseum macht vielmehr mit der überraschenden Tatsache bekannt, dass Künstlerinnen und Künstler der Moderne das klassische Thema vielfach, allerdings in bezeichnend veränderter Form wieder aufgenommen haben.