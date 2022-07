Seit fünf Wochen versuchen die Schüler der Grundschule Ostenfelde, Haltungsschäden vorzubeugen. Zweimal in der Woche besuchen die Physiotherapeutinnen Christiane Kassing und Karin Stefanowsky die Kinder aller acht Klassen, um Rückenschulung zu betreiben und bei entsprechender Bewegung die Muskulatur zu stärken. Dabei wird auch der Tornister unter die Lupe genommen, denn er spielt eine entscheidende Rolle. Hängt er zu tief, so dass die Schieflage des Rückgrats noch verstärkt wird, werden die Gurte angezogen, um den Körper zu entlasten. Auch der Inhalt der Schultaschen wird inspiziert. Schwere Bücher, die nur an wenigen Tagen gebraucht werden, müssen zu Hause oder im Klassenzimmer bleiben.