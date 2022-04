Die Firmengruppe Rengers beschäftigt heute rund 200 Mitarbeiter. Hundert arbeiten in der Slowakei, im Stammwerk Dalum und in dem im Jahr 2001 eingeweihten Logistikzentrum in der Nähe von Dresden sind es weitere hundert. Am neuen Standort werden zunächst 50 Arbeitsplätze eingerichtet. Zehn weitere sollen im Laufe der nächsten zwei Jahre hinzu kommen. Gute Nachrichten, die die Politiker bei ihrem Besuch gern zur Kenntnis nahmen.

Der Megatrend ,,Schwimmbäder und Wellness" eröffne für die nächsten Jahre gute Perspektiven, betonte Geschäftsführer Guido Rengers. Daher habe man sich zu dieser Investition entschlossen. Hinzu komme, dass der Kunde von heute alles in Funktion sehen möchte. Daher entsteht im Erdgeschoss des Neubaus eine große Schwimmbadausstellung mit entsprechender Umgebung sowie im Obergeschoss eine Whirl-Pool-Präsentation. Ingesamt wird die neue Gesamtausstellungsfläche rund 1 700 Quadratmeter betragen. Der moderne Kunde wolle heute Komplettsysteme bzw. fertige Produkte, die europaweit geliefert werden, ohne dass Monteure vor Ort mehrere Tage lang die vielen möglichen Extras einbauen müssen.

Daher gehört zum Vier-Millionen-Euro-Neubau (1. Bauabschnitt) auch eine große Fertigungshalle, in der die Schwimmbäder, Whirlpools usw. komplett zusammengebaut und gelagert werden. ,,Dadurch sind wir in der Lage, das Ganze schnell, komplett und vor Ort zu liefern", so Guido Rengers.

Von einem ,,mutigen Schritt für ein mittelständisches Familienunternehmen" sprach Landtagskandidat Reinhold Hilbers. Er unterstrich die Notwendigkeit, die Mittelstandsförderung zu intensivieren. Die Wirtschaftsförderung müsse zentralisiert werden, um so Investitionen und Innovationen stärker zu initiieren. Bürgermeister Hans-Josef Leinweber betonte, die Gemeinde Geeste freue sich, eine solche Firmengruppe zu haben, die auch noch stark expandiere. Erfreulich sei, dass der komplette Neubau fast nur von heimischen Unternehmen errichtet werde. Dies zeige eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit der Geester Betriebe.

Guido Rengers merkte an, dass die ,,Politik künftig lieber weniger als mehr tun" solle, denn ,,wir brauchen für die weitere Entwicklung wesentlich weniger Regulierung". Leistung müsse sich für Unternehmer und Mitarbeiter wieder mehr lohnen. ,,So lange Mehrarbeit steuerlich bestraft wird, fehle oft die Motivation".