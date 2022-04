Das Land Niedersachsen hat zum 1. Mai dieses Jahres die Niedersächsische Schulinspektion eingerichtet. Zu den Aufgaben gehören die Qualitätsermittlung der Schulen in Niedersachsen sowie die Evaluation einzelner Bereiche des niedersächsischen Schulwesens. Durch Analyse der Stärken und Schwächen sollen die Qualitäten jeder einzelnen Schule und die Bereiche mit dringendem und langfristigem Verbesserungsbedarf ermittelt werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Unterrichtsqualität.

Vorbild bei der Einrichtung des Schul-TÜVs waren die Niederlande, so Wilken. Dort gäbe es schon seit längerem Schulinspektoren, die Bildungseinrichtungen auf ihre Qualität hin untersuchten. So startete man im vergangenen Jahr die erste Pilotphase und testete an vier Schulen, inwieweit eine solche Inspektion sinnvoll ist. Auch Kultusminister Bernd Busemann zeigte sich von der Idee begeistert und reiste unter anderem auch in die Niederlande, um sich vom dortigen Erfolg der Inspektion zu überzeugen. Schnell wurde beschlossen, den '"'Schul-TÜV'"' auch in Niedersachsen einzuführen.

Doch was macht überhaupt eine gute Schule aus? Zunächst galt es, einen Orientierungsrahmen mit einzelnen Kriterien, nach denen Schulen untersucht werden sollen, zu erstellen. Unterrichtsbeobachtungsbögen mussten entworfen und das Untersuchungsinstrumentarium überarbeitet werden. In der zweiten Pilotphase wurde eigens für die Untersuchungen die Behörde der Niedersächsischen Schulinspektion gegründet und fand in den Räumen des Schlosses Bad Iburg ihren Sitz. Zurzeit wird dort die zweite Riege von Schulinspektoren, die sich aus Schulleitern und Seminarrektoren zusammensetzt, ausgebildet, die erste ist derzeit schon in den Schulen im Einsatz. So sollen im Ablauf der nächsten vier Jahre alle 32 000 niedersächsischen Schulen inspiziert werden.

Was funktioniert, und was funktioniert nicht an jeder einzelnen Schule? Diese simple Frage steht bei der Inspektion im Vordergrund. '"'Ziel ist, die Qualitätsentwicklung der Schule zu stimulieren, indem Stärken und Schwächen herausgearbeitet werden'"', erklärt Wilken. Ebenso soll ein Orientierungsrahmen für die Schulqualität in Niedersachsen entstehen. Es erfolgt keine Bewertung einzelner Lehrkräfte, und ebenso steht kein öffentliches Ranking am Ende der Untersuchungen. Vielmehr soll die schulische Öffentlichkeit wahrnehmen, wie die Schule abgeschnitten hat.

Zur Untersuchung selbst kommen im Normalfall zwei Inspektoren zu einem von ihnen gewählten Termin. In einem umfangreichen Verfahren werden dann schulische Daten erhoben und Dokumente gesichtet. Es finden Gespräche mit Schulleitung, Schülern, Lehrkräften und Eltern sowie ein Schulrundgang statt.