Und so funktioniert die Online-Buchung: Die Anmeldung ist per Internet ab heute möglich. Gebuchte und zugesagte Veranstaltungen müssen entweder am Donnerstag, 12. Juni, von 14 bis 18 Uhr oder Samstag, 14. Juni, von 10 bis 12.30 Uhr in den Rathäusern Dissen und Hilter sowie im Jugendzentrum Timeout in Bad Rothenfelde bezahlt werden. Nicht bezahlte Plätze verfallen und werden im Ausverkauf am Donnerstag, 19. Juni, von 14 bis 17 Uhr weiterverkauft. Gibt es mehr Anmeldungen als Plätze, entscheidet ein computergesteuertes Losverfahren über die Vergabe.

Wer zu Hause keinen internettauglichen PC hat, kann zu den Öffnungszeiten ins Werk II, ins Stockwerk und in die Jugendtreffs Fifty one oder Timeout kommen und dort die PCs nutzen, außerdem während der Sprechzeiten von 9.30 bis 12.30 Uhr in den Rathäusern Dissen und Hilter. Die Adressen im Internet: www. ferienpass -hilter.de, www. ferienpass -bad-rothenfelde.de oder www. ferienpass-dissen.de.

Mit vier Euro ist der Preis für den Ferienpass stabil geblieben. Darin sind wiederum einige Vergünstigungen enthalten.

Und hier ein paar Kostproben: Vom 11. bis 15. August können Jugendliche von 14 bis 18 Jahren nach Barcelona, in die Metropole der tausend Gesichter fahren. Es sind noch einige Plätze frei, eine Buchung per Internet ist möglich.

An die Altersgruppe der Zehn- bis 13-Jährigen richtet sich am 25. Juli eine Rundfahrt mit dem Planwagen zum Heuhotel, während für die Sechs- bis Neunjährigen vom 14. bis 15. August eine Abenteuerfreizeit in Mentrup-Hagen angeboten wird.