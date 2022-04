Für die Bewahrer der deutschen Sprache wird es mal wieder ein recht wechselhafter Sonntagabend, ganz besonders für die Krimifreunde unter ihnen. Zunächst gibt es den Schwaben aller Schwaben, den Bienzle, in der ARD zu sehen. Und dann folgt das ZDF mit neuen Folgen einer britischen Reihe, für die man nicht einmal nach einem deutschen Titel gesucht hat: '"'Waking the Dead'"'. Der Bienzle wird also im Ersten zu Grabe getragen, kurz darauf weckt das Zweite die Toten.