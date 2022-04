Klar, Friedhelm Schönfelder wusste um den Eisenbahndamm und um die B 51, als er im Dezember das Fachwerkhaus mit der Nummer 135 bezog. Was er nicht wusste: dass der Lkw-Verkehr in den nächsten Monaten wegen der Einführung der Maut dramatisch steigen würde. Was er auch nicht wusste: Dass auf der anderen Straßenseite eine Steilwand gebaut werden soll, von der er nun befürchtet, dass sie den Lärm auf sein Haus zurückwirft.