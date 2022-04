In der sogenannten Stufe II traten zwischen Jungfernstieg und Hafen über 200 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren aus ganz Deutschland an. Auch das JRK Dissen-Bad Rothenfelde hatte sich als beste Mannschaft des Landes Niedersachsen für den vom Bundesministerium geförderten Wettkamp qualifiziert.

So mussten die Teilnehmer in der Hamburger Innenstadt knifflige Aufgaben lösen und in täuschend echt simulierten Unfallsituationen kompetent Erste Hilfe leisten. Ein besonderes Highlight war ein selbst kreiertes Theaterstück unter dem Titel: „Aus dem Leben von Klaus Störtebeker“, das die Jugendgruppe auf den Landungsbrücken vorführte. Hauptthemen waren „Deine Stärken, deine Zukunft, ohne Druck“ und der Blutspendedienst.

Rund um diese Vorgaben absolvierte die heimische Gruppe mit viel Geschick, Kreativität, Originalität, Teamgeist und Qualität die Aufgaben in der Ersten Hilfe und im Rotkreuzbereich. Dabei haben die jugendlichen soziales Engagement, Musikalität und Sportlichkeit unter Beweis gestellt.

In einem harten Wettbewerb schrammte die heimische Gruppe als einer der jüngsten Teilnehmer nur messerscharf am Podestplatz vorbei. Damit stellt das JRK Dissen-Bad Rothenfelde die viertbeste Mannschaft aus ganz Deutschland.

Neben den vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen war die Gruppe mit Dominik Heuer, Sebastian Belter, Nico Rütemann, Miriam Pflughaupt, Tobias Bauböck und Claudia Bauböck froh, alles geschafft zu haben. Ein ausdrücklicher Dank gilt allen Unterstützern von der Landesleitung und den Schulen bis hin zu den Eltern und den Verantwortlichen des JRK. Wer Interesse an der Arbeit des JRK hat, melde sich unter 0172/1546535.