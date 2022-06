Zu Kontakten der jungen Menschen der drei Länder ist bereits mehrfach gekommen. So waren in diesem Jahr zwei Studenten aus Torzhok in Melle zu Gast, machten Schüler der Berufsbildenden Schulen Melle einen Gegenbesuch in der Stadt an der Twerza, und bereits vor Jahren gab es auf Inititative des Deutsch-Baltischen Freundeskreises Melle eine Jugendzeltlager in Jekabpils.

Neu ist, dass sich junge Menschen im Alter von 15 bis 18 Jahren aus allen drei Städten treffen werden. Als vierte Gruppe nehmen an diesem ersten internationalen Jugendcamp verschwisterter Städte vom 13. bis zum 26. Juli junge Leute aus Sokolow-Podlaski, einer weiteren Partnerstadt von Jekabpils teil. Diese liegt etwa 80 Kilometer südlich von Polens Hauptstadt Warschau. Nach etlichen Vorgesprächen wurde für dieses Jugendcamp anlässlich eines Besuches einer Meller Delegation in Jekabpils im vergangenen Dezember unter Beteiligung der beiden Freundeskreise in Jekabpils und Melle die entscheidenden Vorbereitungen und Weichenstellungen vorgenommen. Als Meller Vertreter nahmen daran für den Deutsch-Baltischen Freundeskreis Bengt von Bistram, und als Vertreter der Stadt Hauptamtsleiter Gottfried Müller und Melanie Möllering teil. Sie wird zusammen mit der früher im Bürgeramt der Stadt Melle und heute bei der Polizei beschäftigten Nurhan Özdemir die Meller Jugendlichen begleiten. Vor Ort ist auch Klaus Jurgelucks, seit Jahren um den Jugendaustausch bemühter Vorsitzender des Meller Deutsch-Baltischen Freundeskreises. Zur Abschlussveranstaltung hat Leonids Salcevics, Bürgermeister der Stadt Jekabpils, Vertreter der Städte eingeladen, aus denen Jugendliche am Jugendcamp teilnehmen. Melles stellvertretender Bürgermeister Karl-Heinz Finkemeyer und Hauptamtsleiter Gottfried Müller werden dabei am Mittwoch, 24. Juli, die Stadt Melle vertreten. Das Jugendcamp wird in Mezezes (zu Deutsch Waldsee) im Erholungsgebiet Perlite rund 30 Kilometer nordwestlich von Jekabpils durchgeführt. Nach der Anfahrt durch einen Kiefernwald, so beschreibt Hermann Klesser vom Deutsch-Baltischen Freundeskreis seine Eindrücke, öffnet sich der Blick auf ein Gewässer, das etwa halb so groß ist wie der Dümmersee. Quartier bieten aus Holz bestehende Gästehäuser mit jeweils zwölf Schlafplätzen, einer kleinen Küche und einfachen sanitären Anlagen. Ziel des Jugendcamps ist es vor allem, Land und Leute kennen zu lernen, Kontakte mit jungen Leuten aus anderen Ländern zu knüpfen. Dazu dienen viele Aktivitäten. Auch besteht Gelegenheit zum Faulenzen. Vorgesehen ist ein Ausflug in die lettische Hauptstadt Riga. Selbstverständlich ist auch eine Besichtigung der Stadt Jekabpils Bestandteil des Programmes.