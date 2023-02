Um das Amt des hauptamtlichen Landrates bewerben sich bei der Wahl am 9. September Manfred Hugo (CDU), Hartmut Nümann (SPD), Dr. Arnulf Nüßlein (Grüne) und Conrad Bramm (FDP). Am Donnerstag wird beim Landkreis der Wahlvorstand tagen, um über die Gültigkeit der Bewerbungen zu entscheiden.

Bis zu fünf Stimmzettel müssen die Wähler bei der Kommunalwahl ausfüllen. Denn neben der Landratswahl und der Gemeinderatswahl beziehungsweise der Samtgemeinderatswahl werden in neun Kommunen auch die Bürgermeister und in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück und Fürstenau die Samtgemeindebürgermeister gewählt. In Ostercappeln, Belm, Bad Essen und Bohmte sowie in den Samtgemeinden sind es zum ersten Mal hauptamtliche Bürgermeister. In den Samtgemeinden müssen die Bürger außerdem über die Zusammensetzung der Räte in den Mitgliedsgemeinden entscheiden. Ortsratswahlen gibt es zudem in Bad Essen, Bad Laer, Bohmte, Bramsche, Glandorf, Melle und Ostercappeln.

Hauptamtliche Bürgermeister werden in Dissen erstmals 2005 und in Glandorf, Bad Iburg und der Samtgemeinde Neuenkirchen 2006 gewählt, weil die Amtszeiten der jetzigen Stadt- und Gemeindedirektoren dort erst dann enden. Und in Bad Rothenfelde, Bad Laer, Hagen, Hasbergen und Wallenhorst werden die Bürgermeister ebenfalls erst 2006 gewählt, weil es dort bereits hauptamtliche Bürgermeister gibt, die im Laufe der derzeitigen Legislaturperiode gewählt wurden.

Diskussion hatte es in der Vergangenheit in Anbetracht der vielen Stimmen über die Reihenfolge der Auszählungen gegeben. Festgelegt wurde schließlich folgende Reihenfolge: Zuerst werden die Stimmen für den Landrat ausgezählt. Dann folgen die Stimmen für die hauptamtlichen Bürgermeister oder Samtgemeindebürgermeister. Die Auszählung der Stimmen für die Wahl der Kommunalparlamente beginnt mit der Kreistagswahl, in den Samtgemeinden folgt die Auswertung der Stimmzettel für die Samtgemeinderäte und dann für die Gemeinderäte. In den übrigen Kommunen werden die Stimmen für die Stadt- und Gemeinderäte ausgezählt und anschließend gegebenenfalls die für die Ortsräte.Bis zum 17. August müssen die Wahlbenachrichtigungen an die Wahlberechtigten zugestellt worden sein. Wer bis dahin keine Benachrichtigungskarte erhalten hat, sollte sich unverzüglich mit der Verwaltung seiner Stadt oder Gemeinde in Verbindung setzen, um das Wählerverzeichnis gegebenenfalls korrigieren zu lassen.

Briefwahlunterlagen können vom 17. August an bei den Gemeindeverwaltungen beantragt werden. Wer seine Stimmen persönlich im Wahllokal abgeben will, muss die Benachrichtigungskarte und seinen Personalausweis mitbringen, um sich auszuweisen.