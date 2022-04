In kleinen Gruppen machten sie sich bei einer Stadtrallye zum Auftakt ihres zehntägigen Aufenthaltes mit dem Austragungsort der Bürgerbegegnung unter dem Motto „Unsere Partnerschaft – Bausteine für Zusammenarbeit und Frieden in Europa“ bekannt.

Gemeinsam mit zehn Meller Jugendlichen pflegen Gäste aus Jekabpils/Lettland, Torzhok/Russland und Jekabpils Partnerstadt Czerwionka-Leszczyny/Polen bis Freitag, 17. Juni, den internationalen Austausch.

Als Koordinatorin der Stadt stellte Inna Sonnengrün mit ihrem Team ein attraktives Programm zusammen, in das auch die Meller Bevölkerung eingebunden wird: In einer Bürgerfragung sammelten die Jugendlichen am Nachmittag Stimmen zu den Städtepartnerschaften.

Erste Diskussionsrunden zu Schulausbildung und Berufseinstieg, zu Schulpartnerschaften und Schüleraustausch gingen bereits am Ankunftstag der Stadtrallye voraus. Weitere Gespräche, Informationsveranstaltungen und Workshops werden folgen.

„Aber natürlich soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen“, betonte Inna Sonnengrün. Ein Ausflug in den Heidepark Soltau ist deshalb ebenso geplant wie heitere Sprachspiele. Vom Engagement der Jugendlichen konnte sich die Koordinatorin schon in den ersten beiden Tagen überzeugen: „Das ist eine ganz tolle Gruppe mit großem Interesse an der Völkerverständigung!“

Und die beschränkt sich nicht allein auf Kommunikation und Information: Bei kulinarischen Themenabenden werden für die Jugendlichen die internationalen „Bausteine für Zusammenarbeit und Frieden“ zum vielfältigen Genuss.