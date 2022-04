Mit ihrem erneuten Antrag reagiert die Realschule auf die Tatsache, dass bei Befragungen immer weniger Eltern die Schule als Wunschschule für ihre Kinder an erster Stelle nennen. Und auch der Abwanderungstendenz nach Rödinghausen soll so entgegengewirkt werden: '"'Uns fehlt schon eine ganze Klasse.'"' Dabei will die Schule im Gegensatz zu ihrem 2005 schon gestellten Antrag jetzt auch in Kauf nehmen, dass keine zusätzlichen Lehrerstunden zu erwarten sind: '"'Durch dieses Nadelöhr müssen wir gehen'"', meinte Angelika Grobe. Enge Kooperation mit der Hauptschule wird erforderlich sein, vor allem auch um zeitliche Engpässe in der künftig gemeinsam mit der Lindenschule genutzten Mensa zu meistern.

Vorgestellt wurde im Ausschuss vom Architekturbüro Eleks und Wilmes die Planungen für den Anbau einer Mensa und weiterer kleinerer Umbaumaßnahmen an der Meller Heinrich-Böll-Hauptschule, die ebenfalls den Ganztagsschulbetrieb aufgenommen hat. Die Gesamtkosten sind mit 650000 Euro kalkuliert, 585000 Euro wurden vom Land in Aussicht gestellt als Zuschuss aus dem Investitionsprogramm des Bundes '"'Zukunft, Bildung und Betreuung'"'. Im März 2008 könnten die Umbauten beendet sein, wenn in Kürze mit der Umsetzung begonnen wird.

Die Wallgartenschule bekommt für die entstehenden Personalkosten der angebotenen Mittagsverpflegung künftig einen Zuschuss von 1000 Euro im Jahr. Der Ausschuss stimmte einem entsprechenden Antrag der Grundschule zu.

Mit großer Mehrheit abgelehnt wurde ein Antrag der Fraktion Bündnis90/Grüne, die freiwilligen Zuschüsse der Stadt für die Ganztagsbetreuung von 4000 Euro (bislang als Anschubfinanzierung einmalig gezahlt) um 10000 Euro zu erhöhen und jährlich zu vergeben.

Allerdings wurde in der Diskussion deutlich, dass dieses Thema der unterschiedlichen Handhabungen der Bezuschussungen von Betreuung in offiziell genehmigten offenen Ganztagsschulen und der Schulen, die das Meller Modell nutzen, grundsätzlich überdacht werden soll.