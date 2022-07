Klaus Van Berck rechnet '"'nur ab und zu'"' um, auch mit der Mark wären die gleichen Sachen heute teurer als vor fünf Jahren, da könne man nicht alles vergleichen. Allerdings gibt er zu, dass die meisten Einkäufe von seiner Frau erledigt werden, und die räumt dann doch ein, vor allem bei Kleidung oder teureren Einkäufen regelmäßig in die alte Währung umzurechnen, auch wenn sie es im Geschäft zunächst oft vergesse.

Ein 69-jähriger Bramscher, der mit seiner Frau einen Blick auf die Angebote einer Bäckerei geworfen hatte, betonte, dass er '"'natürlich'"' umrechne. Er bezeichnete sich selbst eher als Gegner des Euro. '"'Es ist überall teurer geworden, in erster Linie aber die Lebensmittel'"', meinte er und hob auch die Spritpreise hervor, bei denen '"'Vater Staat'"' seiner Meinung nach besonders gut zulange.

Etwas zu jung, um die D-Mark-Preise zu kontrollieren, sind die beiden 18-Jährigen Luisa Gellrich und Katharina Goldkamp. Da sie vor fünf Jahren noch nicht selbstständig einkaufen waren, sind sie natürlich an den Euro '"'gewöhnt'"'. Dennoch stellen sie sich die Umstellung auf eine neue Währung sehr schwer vor. Den Eindruck, dass es durch den Euro '"'insgesamt teurer geworden'"' ist, hat Heide Neumann. Sie rechnet bei allen Einkäufen in den Betrag der Deutschen Mark um und ist sich sicher, dass sie heute mehr auf ihr Geld achtet als vor der Umstellung.

Der Bramscher Jakob Utwich gibt zu bedenken, dass '"'es heute insgesamt gesehen einfach andere Zeiten sind'"'. Zu vergleichen hält er für '"'sehr schwierig'"', was früher viel Geld gewesen sei, sei heute oft normal, und ein dauerndes Umrechnen lohne sich nicht.

Mit der dauernden Umrechnerei stehen die Deutschen nach der Studie übrigens weitgehend allein in Europa da. Und das nicht, weil in anderen Ländern der Inflationsfaktor so berücksichtigt werde, wie es angemessen sei. Für sie ist das Umrechnen mathematisch schlicht nicht so einfach.