In den 1960er und 1970er Jahren war in Melle, Bad Essen und Bad Iburg illegal Arsenschlamm entsorgt worden. Vertreter aus Bad Essen und Bad Iburg schließen derzeit eine Gefährdung der Trinkwasserversorgung in ihren Kommunen aus, da die Anlieger im Bereich der dortigen Altdeponien an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen seien.