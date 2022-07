Nicht zu übersehen sind die Tafeln, die im Erdgeschoss und auf der Galerie im ersten Stock des Rathauses stehen. Großformatig und in Schwarz-Weiß zeigen die Fotos des Fotografen Uwe Lewandowski typische familiäre Alltagssituationen: '"'Grenzen'"', '"'Erfahrungen'"', '"'Liebe'"', '"'Wut'"' oder '"'Abschied'"' heißen die Titel, mit denen das Thema Familie und Erziehung transportiert wird. Initiiert wurde die Ausstellung von der Lernenden Region Osnabrück, die damit plakativ für den Besuch von Elternkursen werben will.

'"'Fast jedes Paar besucht heute Geburtsvorbereitungskurse, ebenso sollte es mit Elternkursen sein'"', sagte Ursula Wrasmann von der Lernenden Region.

Sie eröffnete die Ausstellung im Rathaus und wies darauf hin, Elternsein falle um einiges leichter, wenn ein Austausch mit anderen Eltern erfolge. '"'Jeder steckt doch in der Erwartungshaltung, erziehen zu können, dabei ist es ein Prozess, der gelernt sein will.'"' Die in den jeweiligen Gemeinden angebotenen Kurse stellten ein Forum dar, Ideen aufzunehmen oder die eigenen mitzuteilen.

'"'Und noch etwas: Wer solche Angebote nutzt, zeigt, dass er die Erziehung seiner Kinder gestalten will und nicht jemand ist, der es nicht packt.'"'

Stockhoff wies auf eine ganze Reihe von Elternkursen hin, die in den nächsten Wochen und Monaten im gesamten Südkreis angeboten werden. Die meisten gehen auf die Initiative der Gleichstellungsbeauftragten und der Familien-Service-Büros in den Gemeiden zurück.

Am 23. April beginnt in Georgsmarienhütte (bis 2. Juli) die Kursreihe '"'Macht euch stark für starke Kinder'"', für den am 9. April ein kostenloser Informationsabend angeboten wird. Anmeldungen sind an Monika Schulte, Telefon 05401/850105, zu richten. Auch Bad Laer bietet Elternkurse und Workshops an. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 05424/291158 bei Kirsten Sautmann.