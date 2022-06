Ganz verabschieden aus der Kurgastarbeit wird sich der Diakon aber nicht. Schon in wenigen Tagen tritt er seine neue Stelle als Seelsorger in der Klinikgruppe Hasselmann an.

Zuvor wird Tobias Roggenkamp am Sonntag seinen letzten Gottesdienst in der Dörenberg-Klinik feiern. Nicht nur zu seinem eigenen Bedauern, sondern auch zu dem der 15 bis 20 Menschen, die regelmäßig an diesen Gottesdiensten teilgenommen haben. „Die Arbeit hier hat sich sehr gut entwickelt“, erzählt der 39-Jährige. Das haben ihm auch die Patienten durch viel Lob bestätigt. Roggenkamp organisierte Ausflüge und Gesprächsabende, wanderte in der Adventszeit im Aussendegottesdienst symbolisch mit den herbergssuchenden Maria und Josef durch die Patientenzimmer. Als Co-Therapeut sah ihn denn auch Chefarzt Dr. Harald Stabel an.

In Bad Rothenfelde lud Tobias Roggenkamp sonntagnachmittags zur Wanderandacht ein. Da wurde auch mal ein Radiergummi zum Eisbrecher. Denn das mit dem Spruch „Gott macht keine Fehler“ bedruckte Gummistück als geistlicher Denkanstoß brachte viele Gespräche ins Rollen, auch Gespräche mit kranken Menschen, mit sorgengeplagten, die sich nach Krankheiten oder Operationen in einem neuen, anderen Leben einrichten müssen.

Wie schwierig das sein und wie er Betroffenen helfen kann, hat Roggenkamp während seiner Ausbildung in klinischer Seelsorge in Hannover gelernt. In der Zeit von Krankheit, Reha oder Kur braucht eben nicht nur der Körper Betreuung und Hilfe. Auch Geist und Seele müssen genesen.

Dazu tragen auch Aktionen wie die Veranstaltungsreihe „Kreuzungen“ bei, mit der sich Roggenkamp in diesem Jahr aus seiner Kurgastarbeit verabschiedet. Seit zwölf Jahren ist Tobias Roggenkamp für den Kirchenkreis Georgsmarienhütte aktiv. Als Diakon war er bisher vor allem in der Jugendarbeit aktiv. „Doch ich kann und möchte nicht ewig Jugendarbeit machen. Schließlich werde auch ich älter.“