Der annähernd 400 Seiten starke Band enthält neun Beiträge zur Vergangenheit des Emslandes und der Grafschaft Bentheim sowie weitere Resultate des Projekts "Biografien zur Geschichte des Emslandes und der Grafschaft Bentheim". Im Mittelpunkt steht ein Beitrag des Lingener Heimatvereinsvorsitzenden und ehemaligen Leiters des Lingener Straßenbauamtes, Franz-Josef Buchholz. Er beschäftigt sich mit der Geschichte der "Historischen Straße" von Klein Dörgen über Schleper nach Sögel, die zwischen den Ortschaften Lohe und Klein Berßen noch ihr ursprüngliches Aussehen mit Kopfsteinpflaster und Sommerweg erhalten hat. Die Dalumerin Lisa Borker skizziert Details der vollkommen zerstörten Burg "Vredevort", die im Mittelalter in Dalum an der Ems stand. Prof. Dr. Alwin Hanschmidt (Vechta) hat die Namen der Studenten aus dem Niederstift Münster herausgesucht, die von 1780 bis 1818 in Münster studierten. Auch dem historischen Nachwuchs bietet die Reihe eine Veröffentlichungsmöglichkeit.

Abiturient Pascal Langenbach aus Meppen beschäftigt sich - assistiert von Dr. Helmut Lensing - mit der Geschichte der "Deutschnationalen Volkspartei" in Meppen in der Endphase der Weimarer Republik, Dr. Michael Hirschfeld aus Vechta stellt die Geschichte des St.-Hedwig-Werks vor. Dieser Zusammenschluss von katholischen Ostvertriebenen mit Zentrale in Meppen war in der Nachkriegszeit im Emsland und der Grafschaft Bentheim stark verankert.

In einem zweiten Beitrag klärt Franz-Josef Buchholz über eine alte Flurbezeichnung in Lathen auf. Dr. Helmut Lensing (Münster) schildert die NS-Kampagne gegen den Grafschafter Landwirtschaftsfunktionär Derk Brink als Teil der Gleichschaltung des Bentheimer Landwirtschaftlichen Kreisvereins.

Mit neun ausführlichen Lebensläufen werden wichtige Persönlichkeiten aus der Region biografisch erhellt. Johannes Rüschen aus Köln etwa stellt Gräfin Jutta von Ravensberg-Vechta vor, die ihren emsländischen Besitz im Mittelalter an den Bischof von Münster verkaufte und damit eine vielhundertjährige enge Beziehung des Emslandes zum Fürstbistum Münster einläutete. Dr. Helmut Lensing stieß auf neue, unbekannte Seiten des Hümmlinger Heimatschriftstellers und Werlter Apothekers Albert Trautmann. Überdies klärt er über das Schicksal des Lingener Politikers und Heimatvereinsvorsitzenden Ludwig Weinmann auf. Der Aschendorfer Gerd Harpel würdigt den langjährigen Aschendorfer Landrat und Gründungsvorsitzenden des dortigen Heimatvereins, Hermann Hassenkamp.

Zur öffentlichen Präsentation sind geschichtlich Interessierte eingeladen. Der Band 11 der "Emsländischen Geschichte" ist für 17,50 Euro im Buchhandel erhältlich (ISBN 3-9808021-2-4).