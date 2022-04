Frau Brinkmann, was tut sich in der Astrid-Lindgren-Kindertagesstätte?

Wir weiten unsere Betreuungszeiten aus. Wir sind eine Kindertagesstätte mit drei Kindergartengruppen für Drei- bis Sechsjährige und zwei Krippengruppen für Kinder unter drei Jahren, die Betreuungszeiten gehen von 7.30 bis 13.30 Uhr. Im Sommer kommt eine Großtagespflegestelle hinzu für Kinder vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr, die Betreuung wird bis 17 Uhr ausgedehnt.

Gibt es weitere Themen, die Sie beschäftigen?

2010/2011 wird Qualitätsmanagement für uns ein großes Thema sein, die Zertifizierung des Kindergartens steht an. Die beiden Krippengruppen bekommen je eine Drittkraft. Dieses ermöglicht uns, die Qualität in den Krippen weiter anzuheben.

Wer etwas für die Integration von Einwanderern tun will, sollte bereits im Kindergarten mit der Bildungsarbeit beginnen, hieß es kürzlich in der Zukunftskonferenz im Bersenbrücker Rathaus. Spielt das in Ihrer Arbeit eine Rolle?

Sprachförderung ist ganz, ganz wichtig für uns. Wir haben einen hohen Prozentsatz von Kindern mit Förderbedarf, viele von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Für die Sprachförderung haben wir einen eigenen Raum. Außerdem sind die Gruppen verkleinert von 25 auf 20 Kinder. Darüber hinaus versuchen wir, die Stärken und Talente der Kinder zu fördern. Dafür haben wir jeden Gruppenraum als Lernwerkstatt mit unterschiedlichen Schwerpunkten eingerichtet. In einem geht es zum Beispiel um Fantasie und Rollenspiele, in einem anderen sind die stillen Spiele untergebracht. Nach einer gemeinsamen Phase in ihrer Gruppe am Morgen haben die Kinder verschiedene Wahlmöglichkeiten, den Kindergartenalltag zu gestalten, zum Beispiel wann sie frühstücken und welche Angebote sie in Anspruch nehmen möchten.