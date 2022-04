Assanges Anwälte kündigten Berufung an. Der Internetaktivist selbst zeigte sich nach der Verhandlung enttäuscht. Er griff das europäische Rechtssystem an sich an: «Die Auslieferung eines Menschen ist eine große Sache. Sie verdient weit größeren Aufwand als das Ausfüllen eines zweiseitigen Formulars von einem Mitglied des Beamtenapparates», sagte er mit Blick auf das Zustandekommen des Haftbefehls gegen ihn.