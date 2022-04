Beide Männer hatten auf einer Website mit satirischen Beiträgen Korruption in der Regierung der Kaukasus-Republik angeprangert. Sie wurden vor einem Jahr wegen «Rowdytums» verurteilt, nachdem sie in einem Restaurant in Baku gezielt angegriffen worden waren. Bürgerrechtler und ausländische Diplomaten kritisierten den Ablauf des Verfahrens mehrfach und bezeichneten den Angriff als Inszenierung. Die Regierungsbehörden in Aserbaidschan stehen wegen Unterdrückung der Meinungsfreiheit international immer wieder in der Kritik.