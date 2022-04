Damals spielte er mit Schimpansen und Elefanten, heute als erfahrener Tierlehrer führt Daniel Renz in der Manege eine Gruppe aus acht sibirischen Tigern vor: '"'Vertrauen auf Gegenseitigkeit ist das Prinzip'"', erklärt der Tierlehrer, '"'nur bei zweien der Tiger ist das Vertrauensverhältnis so groß, dass ich sie auch berühre.'"'

Bei den anderen gilt ein Mindestabstand, der eine solche Dressur überhaupt erst möglich macht. Und ganz nebenbei: Diese Tiger haben es sehr komfortabel. Denn sie reisen im größten Tigertransporter Europas - mit einem dreimal größeren Platzangebot, als der Gesetzgeber vorschreibt, Swimmingpool für die artgerechte Haltung inklusive.

Von Alligator bis Zebra reicht die Liste der Tiere, eingeschlossen edle Araberhengste und ein sehr gelehriger Elefant namens Maja.

Daneben stehen ganz nach alter Zirkustradition die Artisten: hoch oben in der Zeltkuppel oder am Boden in der Manege. Daniel Renz präsentiert eine Gruppe von vier Mann am Trapez und eine junge Artistin, im Luftring schwebend. Es gibt Jongleure und Akrobaten zu bestaunen und eine ganz unglaubliche Säbelbalance auf einer vier Meter hohen Leiter. Und nicht zu vergessen die Clowns, ohne die ein richtiger Zirkus bis heute nicht auskommen kann.