Florencia Zárate Castilla und Guido Palacios tanzen sich zum Sieg. Foto: Enrique Garcia Medina FOTO: Archiv Vermischtes Argentinier bleiben Meister bei Tango-WM Von dpa | 28.08.2013, 10:57 Uhr

Die Argentinier bleiben ungeschlagen im Tangotanz. Sowohl in der Tanzsaal- als auch in der Bühnen-Tango-WM gewannen in Buenos Aires argentinische Tanzpaare vor Teilnehmern aus 37 Ländern.