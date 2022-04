Duvinage, Leiter der Arbeitsagentur, spricht von einer '"'Verstetigung der Arbeitslosigkeit'"', dank des milden Wetters habe die Baubranche durcharbeiten können und auf Entlassungen weitgehend verzichtet.

Die Jugendarbeitslosigkeit sank noch einmal deutlich um fünf Prozent. Der Zugang an neuen Arbeitslosen blieb mit 439 auf dem schon außergewöhnlich geringen Niveau des Novembers (435). Und demgegenüber zog die Zahl der neu gemeldeten offenen Stellen noch einmal leicht an von 191 auf 197. Diese Zahl steigt seit September 2006 Monat für Monat an.

Die Indizien sprächen für eine positive Entwicklung, so Duvinage. Er hofft, dass '"'die Kräftenachfrage 2007 weiter bestehen bleibt'"'. Eine Analyse des Arbeitsmarkts 2006 im Nordkreis und einen Ausblick will er in Kürze zusammen mit Heiko Peters präsentieren, dem neuen Leiter der Arbeitsagentur Osnabrück.