Im Arbeitsamtsbereich Melle-Wittlage werde weniger Geld in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und berufliche Weiterbildung gesteckt, sondern viel mehr Wert auf finanzielle Bezuschussung von Arbeitsplätzen gelegt, um Arbeitsuchende auf auf dem sogenannten 1. Arbeitsmarkt unterzubringen, erklärte Geschäftsstellenleiter Klaus Büttner. Zuschüsse gibt es vor allem bei Personen, die von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht sind. Arbeitgeber erkundigen sich auch speziell nach diesen Fördermöglichkeiten und bekunden damit durchaus Interesse. „Wenn jemand aus Sachsen über diese Fördermöglichkeit hier im Meller Raum einen Arbeitsplatz bekommt, zahlen wir natürlich diese Zuschüsse auch“, erklärte Büttner.

Die Zahl der Vermittlungen lag im Januar mit 163 um 46 unter dem letztjährigen Ergebnis. In die Statistik des Meller Arbeitsamtes flössen bei den Vermittlungen nur die Fallzahlen ein, bei denen das Arbeitsamt Arbeitsuchende und Arbeitgeber entweder zusammengeführt hat oder daran mitgewirkt hat, betonte Büttner im Hinblick auf die derzeit erhobene Kritik an „geschönten“ Vermittlungszahlen.. Ausgewertet werden seit einem Monat auch die Stellenangebote in Zeitungen und nach Absprache mit den Inserenten und Arbeitgebern diese Angebote auch zusätzlich kostenlos in den Stelleninformationsservice des Arbeitsamtes SIS aufgenommen. Dadurch kann Arbeitsuchenden ein möglichst breites Stellenangebot offeriert werden, wenn sie beim Arbeitsamt einen Blick in die Computer werfen.

Unter den 2805 Arbeitsuchenden sind 1595 Männer und 1210 Frauen, 65,2 Prozent oder 1829 sind Arbeiter. 403 gehören zu den jüngeren Jahrgängen unter 25 Jahren, 2,6 Prozent (72 Personen) sind unter 20 Jahren. 24,1 Prozent oder 676 sind 50 Jahre und älter, 14,5 Prozent oder 406 über 55 Jahre. 24,1 Prozent oder 675 sind Langzeitarbeitslose, 4,7 Prozent (132) gehören zu den Schwerbehinderten. 382 suchen eine Teilzeitarbeit (13,6 Prozent), 325 sind Ausländer (11,6 Prozent). 144 nahmen am Monatsende an Maßnahmen beruflicher Weiterbildung teil, 34 waren in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 35 in projektbezogenen Strukturanpassungsmaßnahmen.