Erfreut zeigte sich die Leiterin der Agentur für Arbeit Nordhorn, Barbara Jörger, über die Arbeitsmarktentwicklung der letzten Monate. "Seit Anfang des Jahres hält der positive Trend nun schon an. In jedem Monat lagen die Arbeitslosenzahlen mit zunehmender Tendenz deutlich unter den Vergleichswerten aus dem Vorjahr", kommentierte sie die aktuellen Statistiken. "Dies steht in deutlichem Zusammenhang mit dem kräftigen Wirtschaftswachstum in zahlreichen Branchen. Die Betriebe sind gut ausgelastet. Kurzarbeit kommt nur noch in wenigen Einzelfällen vor. Viele Unternehmen stellen sogar zusätzliches Personal ein, wie die deutlich höhere Zahl der bei uns gemeldeten offenen Stellen beweist", so Frau Jörger weiter.