Bei diesem ersten Besuch auf Verwaltungsebene standen die vielfältigen Chancen auf der Tagesordnung, die sich für beide Seiten aus dem Beitritt Polens zur EU ergeben. Kassing in Polen: "Besonders im Bereich des Jugendaustauschs können wir viel bewegen."

Der Gast aus Deutschland erörterte mit dem polnischen Landrat Adam Sierzputowski und dem Oberkreisdirektor von Olsztyn, Andrezey Szeniawski, den Besuch polnischer Jugendlicher im kommenden Jahr. "Sehr gut vorstellbar ist ein Jugendcamp am Alfsee, bei dem sich junge Menschen aus Olsztyn und dem Osnabrücker Land kennen lernen können", so Kassing. Ziel müsse ein Europa der Menschen sein. Der Austausch solle von Vereinen und Verbänden und von den Kirchen mit Leben erfüllt werden, so der Gast.

Kassing wies auch darauf hin, dass der Landkreis Olsztyn den Auftrag habe, im Namen aller ermländisch-masurischen Kreise ein Programm für einen Studenten-Austausch mit Deutschland auszuarbeiten.