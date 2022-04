Verborgen stimmt allerdings nur bedingt. Schließlich ist es Helga Helms gelungen, die verschlungenen Fraßspuren der Borkenkäferlarven ebenso sichtbar zu machen wie die filigranen Strukturen der Innenfläche der Baumrinde. Bei der Eröffnung der Ausstellung machte Iris Nepke von der Kunstschule in Bad Essen deutlich, dass auch große Künstler die Technik der Frottage, die Helga Helms anwandte, in ihrem Werk nutzten.

Dabei gilt es, ein weiches Blatt auf strukturiertem Untergrund anzubringen und mit spezieller Wachskreide darüberzustreichen. Dass dabei überraschende Dinge entstehen, davon kann sich jeder während der Öffnungszeiten des Bad Essener Rathauses überzeugen.

Schmunzelnd berichtet die Künstlerin, dass sie die Spuren an totem Holz im Wald seit Langem fasziniert hätten, sie aber nicht gewusst habe, wie sie auf Papier zu bringen wären. Dann entdeckte Helga Helms in einer anderen Rathausgalerie die Frottage. Folgerichtig begab sie sich mit einem Rucksack voller Seiden- oder Japanpapier, Wachskreide und Hund an Ort und Stelle. Die Ergebnisse, so die Lintorferin, erinnern an Lebenswege von Menschen – mal ein Knäuel, mal verworren, dann wieder geradeaus.

Teil zwei der Ausstellung ist benannt mit „Unter die Haut“. Dabei bildet Helga Helms die Innenseite abgefallener Rindenstücke ab. So offenbaren sich zarte, seidige Strukturen, feine Linien von unerwarteter Harmonie.

Zur Eröffnung der Ausstellung im Bad Essener Rathaus hatte Helga Helms Anschauungsobjekte, nämlich Rinde und Totholz, mitgebracht. So mancher Besucher schaute ganz genau hin, nahm erstmals die besonderen Strukturen wahr und staunte. Durch ihre Frottagen ist es Helga Helms gelungen, zumeist Verborgenes für jedermann sichtbar zu machen. Und die Frage „Wie bekommt man das Papier auf die gebogene Oberfläche?“ wurde nicht nur einmal gestellt. Fest steht, dass Helga Helms eine Lösung gefunden hat.