Gleichzeitig forderte der Vorsitzende die Politiker auf, die Förderung der Vereine wieder aufzustocken, damit Beiträge auf einem erträglichen Niveau bleiben können. Schließlich werde im VfL viel Jugend- und Integrationsarbeit geleistet, zumal dort mehr als 400 Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 18 Jahren Mitglied sind.

Für die Vielfalt, die der VfL Lintorf Sportinteressierten zu bieten hat, sprechen die insgesamt 22 Abteilungen. Das Spektrum reicht dabei von Aquajogging und Kinderturnen über Leichtathletik, Sportabzeichen und Schwimmen bis hin zu Tischtennis, Fußball, Volleyball, Tennis, Tanzen und Boxen.

Aquajogging gibt es im Verein seit gut drei Jahren. Inzwischen laufen vier Kurse mit den ausgebildeten Übungsleiterinnen Anke Hamker und Doris Nieragden. Einziges Problem: Die Kurse sind stets sehr schnell ausgebucht.

Etabliert hat sich in Lintorf auch das Boxen - mit inzwischen 30 Aktiven, die eine ganze Reihe von Titeln und Medaillen bei den Weser-Ems-Meisterschaften holten. Valeri Simon setzte sich anschließend sogar bei den Niedersachsenmeisterschaften durch und durfte an der Deutschen Meisterschaft 2004 teilnehmen und wurde dort Dritter.

Gesundheitssport spielt in Lintorf ebenfalls eine beachtliche Rolle. Möglichkeiten, etwas für Kondition und Fitness, für Beweglichkeit oder Rhythmusgefühl zu tun, gibt es in verschiedenen Sparten. Im Bereich Jugendfußball bildet der VfL Lintorf mit dem SV Wimmer eine Spielgemeinschaft, die seit der zweiten Saisonhälfte 2004/05 in acht Altersklassen von der A- bis zur G-Jugend (die E-Jugend ist doppelt vertreten) am Punktspielbetrieb teilnimmt. Nach wie vor gesucht werden weitere Übungsleiter.