Kein schöner Anblick: Ein Mann ist ermordet worden und das auf nicht sehr schöne Weise. Mit einem blutverschmierten Messer in der Brust liegt das Opfer halb eingewickelt in einen Teppich. Und das Seltsame daran: Als die Polizei eintrifft, ist die Familie, die in dem Haus wohnt, verschwunden. Die Mutter und ihre zwei Söhne sind nicht auffindbar. Als einziger Hinweis bleibt eine zerbrochene Ginflasche mit der DNA der Exfrau des Opfers. War sie die Mörderin? Und was waren die Hintergründe für diese Tat?

Eine harte Nuss für den Stockholmer Kommissar Beck (Peter Hamer), auch in anderer Hinsicht: Schnell wird nämlich klar, dass der Mörder in den eigenen Reihen, bei der Polizei, zu suchen ist. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, legt auch Becks Partner Gunvald Larson (Mikael Persbrandt) ein seltsames Verhalten an den Tag: Ihn nimmt der Fall erstaunlich mit, er fängt an zu trinken, ist unkonzentriert. Verbirgt er etwas? Welche Rolle spielt seine Schwester, die er jahrelang nicht gesehen hat, dabei? Die Suche nach der Verdächtigen und ihren Kindern in den Stockholmer Frauenhäusern bringt jedenfalls Schockierendes zu Tage.

Keine Frage, die Auftaktfolge von vier neuen Krimis mit dem beliebten Ermittler Beck, die in Schweden übrigens zuerst im Kino gezeigt wurde, hat es wahrlich in sich. Da geht es um Gewalt gegen Frauen und Kinder, da zeichnet der Film nüchtern den Polizeialltag auf und weiß doch zu packen.

Clever konstruiert, atmosphärisch dicht und dabei sozial engagiert, ohne jedoch aufgesetzt zu wirken - das sind die Merkmale, die eigentlich alle "Kommissar Beck"-Folgen auszeichnen. Ganz so, wie es sich das Autorenpaar Maj Sjöwall und Per Wahlöö - die Erfinder des eigenartigen Ermittlers - in den 60ern erdacht hatte, begegnen die Figuren dabei stets zeitgenössischen Problemen, jedoch verbunden mit einer spannenden Krimihandlung. Ein weiterer Pluspunkt ist die seit 1997 im Fernsehdienst stehende Besetzung. Nicht nur weist sie keinerlei Ermüdungserscheinungen auf, sondern scheint im Laufe der Jahre nur zu reifen.

Nordlichter, die hoffen lassen: Der erste Teil des neuen "Beck"-Serien-Quartetts ist zweifellos ein höchst gelungener, appetitanregender Schwedenhappen.