Rückblende: Mit dem Fällen der zwölf Birken war eine mehrjährige Diskussion um die 25 Jahre alten Bäume am 13. Februar 2003 eskaliert. Die Anwohner hatten immer wieder gefordert, dass die Birken verschwinden. In ihre Gärten drang wegen der 15 Meter hohen Bäume kaum noch Sonne. Laub, kleine Zweige und vor allem der Blütenstaub der Bäume wehten in die Gärten der Anwohner hinüber. "Wir mussten den 'Unrat' säckeweise entfernen", so Anwohner Jürgen Griese.

Argumente, die den Verwaltungsausschuss überzeugten. Er gab einstimmig grünes Licht für die Aktion. Die Verwaltung hatte Wilhelm Bruns als nicht stimmberechtigtes Mitglied des VA vorher versehentlich nicht informiert, was ihn zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde über Guido Halfter beim Landkreis veranlasste.

Um der Diskussion die Schärfe zu nehmen, boten Griese und die anderen Anwohner der Verwaltung seinerzeit an, Ersatz für die Birken zu beschaffen. Ihr Versprechen haben sie gestern eingelöst. Etwa 300 Euro blätterten Ursula und Jürgen Griese, Inge und Gerhard-Wilhelm Lübker-Suhre sowie Rosi und Werner Kallmeyer für drei schwedische Mehlbeeren hin. "Ein sehr dekorativer Baum, der rote Früchte trägt", erklärte Griese. Und vor allem nicht so groß wird wie eine Birke, was eine Beschattung der benachbarten Gärten ausschließt. "Ich denke, damit hat die Angelegenheit einen einvernehmlichen Abschluss gefunden", ergänzte Gerhard-Wilhelm Lübker-Suhre.

An UWG-Ratsherr Wilhelm Bruns soll es nicht liegen. Sein Ärger ist verraucht. "Ich freue mich, dass die Anwohner ein Einsehen haben." Wenngleich der Allee-Charakter der Königsberger Straße unwiderruflich verloren sei, wolle er nicht mehr nachkarten.

Mit einer Ausnahme: "Ich bestehe darauf, dass SPD und CDU ihre im Rat gemachten Versprechen einhalten und je einen Baum spenden." Zur Erinnerung: Hans-Dieter Schleibaum kündigte in der Ratssitzung vom 1. März 2003 an, dass die Bissendorfer Sozialdemokraten an der Königsberger Straße eine Rotbuche pflanzen wollen. Die Christdemokraten zogen nach und stellten für die Siedlung am Sonnensee eine Schwarzerle in Aussicht. "Jetzt wird sich zeigen, wie ernst es ihnen damit war."

Sicher ist, dass die Bäume nicht wie seinerzeit die Birken direkt neben der Fahrbahn in die Erde gesetzt werden können. Denn dort verläuft im Boden eine Gasleitung, wie sich jetzt bei der Pflanzung der Mehlbeeren herausstellte. Die drei Bäume stehen deshalb etwa zwei Meter von der Fahrbahn entfernt.