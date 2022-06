FOTO: Archiv Vermischtes Anwohner: Fühlen uns hilflos 01.01.2010, 20:00 Uhr

Die Autos seiner Nachbarn kennt Michael Brinckhuis alle, was nicht verwundert, denn schließlich kommen alle Pkw an seinem Haus vorbei. Brinckhuis wohnt eingangs des Wohngebietes Heuesch in Altenlingen. Mit seinen 76 Grundstücken hat es nur eine Zu- und Abfahrt von der Meppener Straße her.