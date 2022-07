Für den Gratisauftritt auf dem zentralen Unabhängigkeitsplatz am Vorabend des Finales der Fußball-Europameisterschaft verzichten die Musiker auf ein Honorar, teilte die Stiftung AntiAids als Ausrichter in der ukrainischen Hauptstadt mit.

In keinem anderen Land Europas ist die HIV-Neuinfektionsrate so hoch wie in der Ex-Sowjetrepublik. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO sind dort 1,1 Prozent der Bevölkerung im Alter von 18 bis 49 Jahren betroffen.

Das Konzert unter dem Motto «Dein Leben ist kein Spiel. Stoppen wir Aids gemeinsam!» steigt am Abend des 30. Juni in der Kiewer Fanzone. Vorsitzende der AntiAids-Stiftung ist Jelena Pintschuk, Tochter des ukrainischen Ex-Präsidenten Leonid Kutschma und Ehefrau des Milliardärs Viktor Pintschuk.