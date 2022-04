Der reaktivierte Haller Willem ist seit knapp zwei Wochen auf dem Gleis. Wie sieht Ihre erste Zwischenbilanz aus? Meyer: Die NordWestBahn verkehrt bislang sehr pünktlich und zuverlässig. Nur nach einem Selbstmordversuch mussten die Fahrgäste einmal länger warten. Nach ersten Zählungen liegen die Besetzungsgrade bei 12 bis 40 Reisenden pro Fahrt. Diese überschlägig ermittelte Besetzungszahl entspricht bis zu 50 Prozent der Auslastung auf dem westfälischen Abschnitt. Der Anteil von Schülern und Berufspendlern an den Fahrgästen ist im Vergleich zu anderen Strecken noch gering. Das wird sich zum Monats- wechsel und vor allem nach den Ferien ändern, wenn diese Fahrgäste auf den Haller Willem umsteigen. Im September ermittelt ein Gutachter in einer Erhebung repräsentative Fahrgastzahlen.

Zum Start lief noch nicht alles optimal. Wurden Mängel wie nicht funktionierende Fahrkartenautomaten oder fehlende Fahrpläne an den Haltepunkten inzwischen abgestellt?Meyer: Die Fahrgäste finden an allen Bahnhöfen Vitrinen mit Informationen zu Fahr- plan und Tarifen. Die letzten Entscheidungen zu den Fahrpreisen sind erst kurz vor dem Start gefallen, und so hat unsere Mannschaft bis zum letzten Tag daran gearbeitet, die Automaten fit zu bekommen. Von kleinen Störungen abgesehen, liefen die Geräte schon im fahrplanmäßigen Probebetrieb, und zum Reaktivierungsfest am 12. Juni war alles fertig. Mit dem VOS-Plus bieten wir hier im Bereich des Haller Willem Fahrkarten, die auch im Stadtbusnetz und in den Bussen der VOS Süd gelten. In allen Fahrzeugen gibt es diese Tickets, um Bus und Bahn zu kombinieren.

Haben Sie besondere Aktionen in Planung, um die Auslastung der Haller-Willem-Verbindungen schnell zu steigern? Meyer: Für steigende Fahrgastzahlen ist es wichtig, Schüler und Berufspendler zu erreichen. Im Freizeitverkehr wird der Haller Willem nach unserem Eindruck schon recht gut angenommen. Das gilt insbesondere für die Kombination von NordWestBahn und Fahrrad. Für die nächsten Wochen gehen wir gezielt auf Schulen, Firmen und Berufspendler zu. Wir werden zudem eine Informations-Offensive starten, um den VOS-Plus-Tarif besser bekannt zu machen. Insgesamt sind wir mit dem Betriebsstart und der Nachfrage in den ersten Tagen sehr zufrieden. Wir sind sicher, dass wir die prognostizierten Fahrgastzahlen in realistischer Zeit erreichen können.