Mit Spannung erwarteten die Züchter den Neuzugang der Station, den Hengst '"'Santino'"'. Dieser Hengst wurde vom Landgestüt für die Deckstelle in Ankum angepachtet. Besitzer Mike Kanitzky war aus Torgau in Sachsen eigens ins Artland angereist. Vorgestellt unter dem Sattel wurde '"'Santino'"' von Gestütoberwärter Wolfhard Witte. Er brachte die Dressurqualitäten des Braunen bestens zur Geltung. Der Hengst führt Dressurblut vom Feinsten: Sandro Hit/Pik Bube/Donnerhall.

Als Novum präsentierte Landstallmeister Dr. Burchard Bade erstmals vier weitere junge Hengste, die den Artländer Züchtern per Samenversand zur Verfügung stehen. Dies waren die drei Vierjährigen '"'Rascalino'"', '"'Royal Blend'"', '"'Uccello'"' und der Fünfjährige '"'Doyen'"'. Mit den beiden Rotspon-Söhnen, dem Rappen '"'Rascalino'"' und dem Fuchs '"'Royal Blend'"' präsentierten sich Sieger und Zweitplatzierter der letztjährigen Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf. Der braune '"'Uccello'"' spielte seine Stärken im Springparcours aus. Er ist ein Sohn des in Ankum eingesetzten '"'Now or Never'"', der ebenfalls unterm Springsattel überzeugt.

Neue Wege wird der Verband hannoverscher Warmblutzüchter einschlagen. Die Nachricht, dass der Verband expandieren will und, beginnend mit diesem Zuchtjahr, seine Aktivitäten auf die benachbarten Bundesländer Hessen und Sachsen-Anhalt ausdehnen wird, schlug bei den hiesigen Züchtern wie eine Bombe ein. Nicht jeder fasste die Nachricht allerdings mit Begeisterung auf, bedeutet sie doch gleichzeitig eine neue Konkurrenzsituation.

Dass jedoch der Bezirksverband Osnabrück-Emsland einer der erfolgreichsten ist, unterstrich die stolze Zahl von 18 gekörten Hengsten, die in Mitgliedszüchterställen das Licht der Welt erblickten. Die Züchter dieser Nachwuchshengste wurden auf der Hengstvorführung in Ankum geehrt. Dass die Pferdezucht auch in Zukunft erfolgreich weiter betrieben wird, davon zeugten die vorgestellten Nachwuchspferde von den Ankumer Hengsten '"'Don Vino'"', '"'Londonderry'"' und '"'Now or Never'"'.

Mit den Hengsten '"'Falkenstern II'"', '"'Satisfaction'"', dem Vollblüter '"'Likoto'"', '"'Don Vino'"', '"'Now or Never'"', '"'Feininger'"', '"'Weltmeyer'"', '"'Brentano'"' und '"'Londonderry'"' zeigten sich dem Publikum alte Bekannte.