In den Vernehmungen gab der geständige Täter demnach als Motiv an, er habe die Trennung von seiner früheren Freundin nie verwunden. Laut Anklageschrift war der Mann in der Nacht zum 26. August auf den Campingplatz gefahren, wo die 27-Jährige und ihre Freundin ihren Urlaub verbrachten. Dort habe er beide Frauen schlafend vorgefunden. Als seine Ex-Freundin aufgewacht sei, habe er mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen. Als die andere Frau Hilfe holen wollte, stach er den Angaben zufolge auch auf sie ein. Die Staatsanwaltschaft wertet diese zweite Tat als Mord, weil der Angeklagte dadurch die Tötung seiner ehemaligen Freundin habe verdecken wollen. Aufgrund von Hinweisen anderer Camper konnte die Polizei den 30-Jährigen bereits wenige Stunden nach der Tat festnehmen.