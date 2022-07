Einen Teil des Hakens hat der Hund verschluckt, wie die Röntgenaufnahme in einer Tierklinik ergab. Er sollte gestern mit einem möglichst kleinen Eingriff entfernt werden. Dabei konnte die Besitzerin noch Schlimmeres verhindern: Sie reagierte sofort, als ihr Border Collie mit etwas Fressbarem aus dem eigenen Garten auftauchte: '"'Da liegt nie etwas'"', betonte die Gartenstädterin. '"'Da hat er die Bulette mit dem halben Haken wieder herausgewürgt'"', berichtete sie gestern, immer noch '"'geschockt von so viel Grausamkeit'"'.

Den Abend verbrachte sie in der Tierklinik, bis die Diagnose feststand und der Hund einigermaßen wohlauf war. Zufall kann der Zwischenfall nach ihrer Einschätzung nicht sein: '"'Derjenige hat diese Frikadelle extra für meinen Hund gebacken'"', ist sie überzeugt.

Diese Einschätzung wird von der Polizei im Wesentlichen bestätigt: Jemand müsse den dreigliedrigen Angelhaken gezielt in die Hackfleischmasse hineingedrückt und dann gebraten haben, hieß es gestern. '"'Sonst wäre der Bratklops zerfallen'"', meinte ein Beamter, der sich an einen vergleichbaren Vorfall kaum erinnern kann. Es komme leider immer wieder mal vor, dass Hundehasser vergiftete Köder an öffentlichen Plätzen auslegten, aber '"'hier spricht vieles dafür, dass das gezielt gemacht worden ist'"', so der Beamte. Nach der Schilderung der Besitzerin könne der Hund den Köder nur im eigenen Garten geschluckt haben.

Außerdem sei es dem Täter offenbar nur darum gegangen, dem Hund Schmerzen zuzufügen. Unter Umständen könne das Tier sterben oder lebenslang Schmerzen haben. '"'Ich stelle mir das ziemlich grausam vor'"', meint der Ordnungshüter. Für ihn ist der Angriff auf den Vierbeiner eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz, das es verbietet, einem Geschöpf ohne jeglichen Grund Schmerzen zuzufügen.