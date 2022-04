Am 9. April dieses Jahres, so der eingeräumte Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft, war der 23-Jährige, obwohl er keinen Führerschein besitzt, von Versmold zu einer Auto-Teile-Verwertung in Bad Laer gefahren. Dort stieg er zunächst über den Zaun und baute verschiedene Teile von Fahrzeugen ab. Anschließende schlug er ein Bürofenster ein und entwendete Bargeld in Höhe von 16,51 Euro. Er wurde von der Polizei noch am Tatort gestellt.