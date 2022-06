Der arbeitslose Maschinenschlosser aus Georgsmarienhütte ist angeklagt, in 154 Fällen gegen das Betäubungsmittelgesetzt verstoßen zu haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihm unter anderem zur Last, er habe sich vom Sommer bis Ende 1999 Heroin vorwiegend für den Eigenbedarf beschafft. Das könne nicht sein, erwiderte der Beschuldigte, da er sich während dieser Zeit wegen Verletzung der Unterhaltspflicht in Haft befunden habe.Ab November 1999, so die weitere Anklage, habe der ledige Vater eines Kindes wiederholt in Oesede und Osnabrück mit Heroin gehandelt. Durch den Verkauf habe er den Lebensunterhalt und die eigene Sucht finanziert. Auch das sei so nicht richtig, sagte der 33 Jahre alte Mann. Lediglich hin und wieder habe er "einige Bubbles" Heroin verkauft, ansonsten habe er sich das "Material" mit Freunden aus GMHütte geteilt und "keine Hauptkunden" gehabt. Den übrigen Vorwürfen zum Umgang mit dem Suchtmittel widersprach der Angeklagte nicht.