Derzeit gehen die Proben in ihre Endphase. Konzentration ist gefragt bei den insgesamt 90 Akteuren, die Nervosität nimmt zu. Spielleiter Bernd Aalken achtet auf jeden Schritt, jede Bewegung. "Mehr Ausdruck," fordert er und lässt manche Szene zum xten Mal wiederholen. Die Anforderungen an die Darsteller sind im Gegensatz zu 1990 besonders hoch. Die bewußt schlichte Kulisse bewirkt, dass sich die Aufmerksamkeit der Zuschauer sehr stark auf die Personen richtet.

Dreimal in der Woche reist Bernd Aalken aus seiner Heimatstadt Bad Bentheim an. Der 50-jährige praktizierende evangelische Christ, verheiratet und Vater von zwei Kindern, kennt offenbar keine Belastungsgrenze. "Je näher die Premiere rückt, desto kräftiger gibt er Gas," sagt ein Spieler. "Da nehmen wir schon mal in Kauf, wenn er laut wird: Denn wir alle wissen, dass es letztlich uns hilft, dem Publikum mit einer ansprechenden Leistung die Botschaft der Passion zu übermitteln!"

Anders als bei Aufführungen mit weniger religiösem Inhalt ist es still in der "großen Pause". Offensichtlich wirkt das, was sie auf der Bühne darstellen, in den Spielern nach. Bernd Aalken läßt sie mit sich und ihren Gedanken allein. Gelegenheit für ein kurzes Gespräch mit dem Regisseur:

Frage: "Stellt die Inszenierung der Passion für Sie eine ganz besondere Herausforderung dar?" Aalken: "Ja, ich habe in den vergangenen zehn Jahren immer wieder davon geträumt, noch einmal die Passion zu inszenieren."

Frage: "Sie haben sich ganz bewusst und konsequent an der biblischen Überlieferung orientiert. Aalken: "Etwas anderes käme für mich, und insbesondere hier auf der Bühne in Ahmsen auch nicht infrage."

Frage: "Sehen Sie die Aufführung der Leidensgeschichte Jesu auch als Gaubensverkündigung?" Aalken: "Ich weiß, dass ich hier auf der sogenannten Kanzel des Emslandes arbeite."