So werden dem Publikum musikalische statt kulinarische Köstlichkeiten präsentiert. Selbst die italienischen Texte sind kein Problem mehr für die 58 Sänger. „Anfangs musste ich zwar einige etwas zwingen, den Originaltext zu singen“, so Berge, „aber mittlerweile gefällt allen der italienische Text viel besser als die deutsche Übersetzung“.

Nachdem das Motto auserkoren war, fehlte noch eine Gruppe, die das Konzert mitgestalten konnte. Zum Glück sagten die Musiker von „Ombre di Luci“ sofort zu. „Für uns ist dieses Konzert eine interessante Konstellation und wir erreichen Menschen, die sonst nicht in die Lagerhalle nach Osnabrück oder ins Haus der Jugend kommen“, erläutert Cellist Ludwig Voges die Motivation der Band. War anfangs die Finanzierung des Konzertes noch ein kleines Problem, ist dieses zum Glück auch gelöst. „Die Veranstaltung sollte möglichst nicht alleine durch den Kartenverkauf bestritten werden“, erklärt der Chorleiter. „Dank vieler Firmen, die das Konzert durch ihre Werbung unterstützen, ist uns dieses auch gelungen.“ Karten sind übrigens für 8 Euro (Abendkasse) beziehungsweise 7 Euro im Vorverkauf bei Bensmann in Westerkappeln, Görtemöller in Velpe und Schoppmeyer in Seeste zu erhalten.