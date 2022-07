Abgesehen von vereinzelten Auftritten wäre das die erste Live- Konzert-Reihe der Sängerin seit 2008. Die letzten Jahre hatte Winehouse mehr mit Alkohol- und Drogenexzesse als mit ihrer Musik Schlagzeilen gemacht. Bei Auftritten wurde sie immer wieder ausgebuht oder musste Konzerte abbrechen. Die Grammygewinnerin arbeitet seit längerem an einem neuen Album, das ihrer Hit-Platte «Back to Black» (2006) folgen und voraussichtlich kommendes Jahr erscheinen soll. Drei Konzerte in Brasilien sind Teil des Summer Soul Festivals, bei denen Winehouse von Rapper Mayer Hawthorne und US-Sängerin Janelle Monae unterstützt wird. Zuletzt war Winehouse nur indirekt in den Medien, weil ihr Vater Mitch ein eigenes Album herausgebracht hatte.