Es gebe Folter in der Ukraine und Rassismus in Polen, kritisierte Amnesty-Generalsekretär in Deutschland, Wolfgang Grenz, in einem Interview des Fußballmagazins «11 Freunde». «Die ukrainische Regierung nimmt Menschen willkürlich fest, die in der Haft misshandelt und gefoltert werden. Den Gefangenen droht außerdem ein unfaires Verfahren», sagte er. Im Jahr 2010 habe die Menschenrechtsorganisation 5000 Beschwerden wegen Misshandlung und Folter in dem Land erhalten.