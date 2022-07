Eric Melin hat sich den Titel «Weltmeister der Luftgitarre 2013» erobert. FOTO: Mauri Ratilainen up-down up-down Vermischtes Amerikaner wird Weltmeister im Luftgitarrespielen Von dpa | 24.08.2013, 13:04 Uhr

Der Titel «Weltmeister der Luftgitarre 2013» geht in die USA. Eric Melin alias «Mean Melin» aus Kansas spielte das imaginäre Instrument so überzeugend, dass er beim Wettbewerb am Freitagabend im finnischen Oulu seine Konkurrenten aus zehn Ländern in den Schatten stellte.