Während die Anwendungen wie gewohnt im Haupthaus durchgeführt werden, können nun im benachbarten Haus '"'Antoinette Schiller'"' bis zu 18 Patienten die Warte- und Ruhezeiten verbringen. Das Einfamilienhaus bietet dabei wohnliche Atmosphäre. Der Name für das Haus ist eine Würdigung der Gründer der Schüchtermann-Schiller'schen Kliniken.

'"'Durch die neuen Räumlichkeiten im Haus ,Antoinette Schiller' können wir die ambulante Rehabilitation weiter ausbauen und uns sehr individuell um die Bedürfnisse der ambulanten Patienten kümmern'"', meinte gestern Geschäftsführer Dr. Günter Isfort. Der bisherige Ruheraum bot bis zu zehn Patienten Platz und kann nun anderweitig genutzt werden. Die ambulante Reha sei eigentlich identisch mit der stationären, '"'nur mit Schlafen zu Hause'"', meinte Chefarzt Dr. Harald Stabel.

Bürgermeister Drago Jurak freute sich gestern bei der Eröffnung über das erweiterte Angebot der Dörenberg-Klinik, da diese für Bad Iburg sehr wichtig sei, auch im Hinblick auf die Neuzertifizierung und Neupositionierung des Kurortes.

Die wachsende Bedeutung des Reha-Bereiches im Zuge des demografischen Wandels machte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Daniel Bahr aus Münster, deutlich. Denn in den kommenden Jahren sei eine Verdreifachung der Zahl der Pflegebedürftigen zu erwarten, und durch geeignete Rehabilitationsmaßnahmen lasse sich eine Pflege oft vermeiden, meinte der Bundestagsabgeordnete, der sich bei seinem gestrigen Besuch in Bad Iburg über die Auswirkungen der Gesundheitsreform informierte. Er bedauerte, dass die Möglichkeit der freien Klinikwahl bei den Versicherten offensichtlich nicht richtig angekommen sei, aber auch manche Krankenkassen Patienten nicht über Landesgrenzen hinweg schickten. Mit großer Sorge betrachtete Bahr auch den Nachwuchsmangel bei den Ärzten, besonders in der Fläche. Dieses bestätigten auch Isfort und Stabel. Viele Medizinstudenten gingen ins Ausland oder zur Pharmaindustrie. Der Arztberuf sei nicht mehr attraktiv.