In Hannover war Sandmann nur dank einer Wildcard startberechtigt gewesen. Dass der Veranstalter mit ihrem Lokalmatadoren auf das '"'richtige Pferd'"' gesetzt hatte, bewies der dreifache Familienvater aus Lähden mit seiner tadellosen Vorstellung.

Dabei ließ Sandmann unter anderen Mannschaftsweltmeister Michael Freund und den mehrfachen niederländischen Weltmeister Ysbrand Chardon hinter sich. Selbst der starke Ungar Jozsef Dobrovitz war für den Lähdener keine Gefahr.

Schon in der Wertung zur Startfolge im Weltcupauftakt hatte Sandmann, der sich in der Freiluftsaison nicht für den Hallenweltcup qualifizieren konnte, die Konkurrenz mit einem Sieg geschockt und damit das Recht erworben, als letzter Starter in die Wertung zu gehen. Dort rollte er das Feld quasi von hinten auf.

Bei einem Sieg im Weltcup-Durchgang hätte sich Sandmann noch ein drittes Wertungsrennen aussuchen dürfen. Damit wären die Chancen auf die Qualifikation für das Finale im Frühjahr 2007 in Göteborg enorm gewachsen. So muss er jetzt bei seinem zweiten Start in Stuttgart (16.-19. November) einen Weltcupsieg anpeilen.

Für Stuttgart hatte der Lähdener Vierspännerfahrer schon vor Hannover eine Wildcard erhalten.