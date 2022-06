Die Organisatoren bitten, das Material in Kartons oder robuste Tüten zu verpacken und zu den örtlichen Sammelstellen zu bringen. In der Gemeinde Lotte ist das am Samstag von 10 bis 12 Uhr möglich. Annahmestellen sind im Betreuungszentrum am Saerbecker Damm in Alt-Lotte und am Rathausplatz in Wersen. In Westerkappeln werden die Altkleider am Samstag von 10 bis 13 Uhr im DRK-Heim am Freibad, am Feuerwehrgerätehaus in Velpe, an der Gaststätte Schoppmeyer in Seeste sowie an der Grundschule Handarpe entgegengenommen. In Mettingen steht das DRK von 9 bis 12 Uhr in der Begegnungsstätte an der Nierenburger Straße bereit. Straßensammlungen finden zudem in Ledde (ab 11.30 Uhr), Leeden und Tecklenburg (jeweils ab 12 Uhr) statt.