In dieser Woche war es wieder so weit. Statt Pferdestärken zogen und schoben gestandene Antener das betagte Feuerwehrutensil aus seinem Jahresdomizil, dem ortseigenen Spritzenhäuschen. Der Himmel ließ den sonst pünktlichen Start dieser traditionellen, inzwischen vom örtlichen Heimatverein übernommenen Aktion allerdings nicht zu. Das tat der Aktion im Dienste der Geschichtspflege allerdings keinen Abbruch.

An die in unmittelbarer Nähe vorbeiplätschernde '"'Beeke'"' wurde das '"'Schätzchen'"' schließlich doch noch verfrachtet und sein Schlauchwerk '"'angedockt'"'. Sodann ergriffen sechs Antener unter der Oberaufsicht des Heimatvereinsvorsitzenden Norbert Vogt die Pumpbalken und siehe da, '"'datt Ding ging'"'. Eine ziemliche Fontäne ergoss sich in Richtung des Antener Abendhimmels.

Somit steht auch dem Heimatvereinsfest der Antener am Pfingstsonntag, 4. Juni, nichts mehr im Wege. Es kann nun in bewährter Manier gefeiert werden - der erfolgreiche Spritzentest war dafür - wie in den Jahren zuvor - die Vorbedingung.