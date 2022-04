Die Grundsicherung wurde 2003 eingeführt. Sie soll den Lebensunterhalt alter und dauerhaft erwerbsgeminderter Menschen sichern. Wer also nur eine geringe Rente bezieht oder aufgrund einer Behinderung nicht arbeiten kann, erhält auf Antrag Grundsicherung.

Wie Tepe und Schulte erläuterte, sollte mit der Grundsicherung die sogenannte versteckte oder verschämte Armut ausgeräumt werden. Zielgruppe sind dabei vor allem alte Menschen mit einer kleinen Rente, die früher den Gang zum Sozialamt scheuten, weil dann eventuell ihre Kinder unterhaltspflichtig geworden wären. Bei der Grundsicherung werden die Angehörigen erst ab einem Jahreseinkommen von 100000 Euro herangezogen. Ein Nachweis muss nicht erbracht werden.

Um die Grundsicherung auch räumlich vom Sozialamt abzugrenzen, wurde Anfang 2003 eine eigene Abteilung im Erdgeschoss des Stadthauses 2 eingerichtet.

Die Höhe der Grundsicherung orientiert sich am Regelsatz für Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II plus Miete plus Heizkosten. Für eine Einzelperson bedeutet das 697 Euro. Der Betrag setzt sich aus 347 Euro Regelsatz, 300 Euro Miete und 50 Euro Heizkosten zusammen.

Ein Mehrbedarf ist möglich bei Gehbehinderung, für kostenaufwendige Ernährung oder bei Schwangerschaft. Einmalige Beihilfen gibt es so gut wie nicht mehr. Ausnahmen: die Erstausstattung einer Wohnung oder Schwangerschaft.

60 Prozent der Bezieher von Grundsicherung sind alt, 40 Prozent dauerhaft erwerbsgemindert. Unter den alten Menschen sind es doppelt so viele Frauen wie Männer. „Das bestätigt wieder einmal: Altersarmut ist weiblich“, sagte Tepe.