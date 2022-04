Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Als unerhörte Klänge zum ersten Mal das Herz rührten 23.02.2007, 23:00 Uhr

Vielleicht war es ein Tag wie dieser: Die Bäume noch kahl, die Luft jedoch schon frühlingshaft erwärmt, als sich vor genau 400 Jahren in der kleinen italienischen Stadt Mantua eine veritable Revolution der Musik ereignete. Seit einigen Tagen tobte in den Gassen der alljährliche Karnevalswahnsinn, doch am Hofe des Herzogs Vincenzo Gonzaga hatte man an diesem 24. Februar 1607 dafür plötzlich keinen Sinn mehr.